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Статуэтка Оскар

Четырех россиян пригласили в киноакадемию США

© flickr.com/ Prayitno
Новости
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Академия кинематографических искусств и наук США, которая ежегодно вручает престижную награду "Оскар", сообщила в понедельник, что пригласила 928 деятелей кино из 59 стран вступить в свои ряды.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и композитор София Губайдулина получили приглашение вступить в ряды киноакадемиков США, сообщает РИА Новости.

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Троих российских деятелей американские киноакадемики отметили за картины "Левиафан" и "Нелюбовь", созданные в партнерстве с режиссером Андреем Звягинцевым — оператора Михаила Кричмана, сценаристов Олега Негина и Анну Масс.

София Губайдулина, которая, сохраняя российское гражданство, живет в Германии, отмечена приглашением киноакадемии США за музыку к фильмам "Вертикаль" (1967) и "Мария – королева Шотландии" (2013).

В киноакадемии, которая в последние годы столкнулась с критикой за то, что большинство ее членов составляют пожилые белые мужчины, сообщили, что 49% приглашенных новых членов — женщины, а 38% от общего числа — представители не белой расы.

Больше всего приглашений направлены представителям актерской профессии, в числе новых потенциальных членов киноакадемии — обладатели номинаций на "Оскар" актеры Тимоти Шаламе и Дэниэл Калуя, комедийная актриса Эми Шумер. В киноакадемики США также приглашены французские режиссеры Мишель Гондри и Жан-Пьер Жене, итальянский режиссер Лука Гуаданьино, корейский режиссер Ли Чхан Дон, режиссер из Китая Лоу Е, американский режиссер Шон Бэйкер и другие. Приглашение в ряды киноакадемии за документалистику наряду с другими режиссерами получил родившийся в Казани американский режиссер Евгений Афинеевский за документальные ленты "Зима в огне" и "Слезы из Сирии".




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