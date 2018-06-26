Отказ российским журналистам во въезде на Украину вызвал сожаление в ОБСЕ

Украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с отказом российским журналистам во въезде на Украину, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Вовк Российских журналистов не пустили в Киев

"Я сожалею, что журналистам, работающим на российские СМИ — Евгению Примакову и Поле Слиер, как сообщается, отказали во въезде на Украину. Я напоминаю, что все страны-участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе", — написал Дезир на своей странице в Twitter.

Ранее посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.