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Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Отказ российским журналистам во въезде на Украину вызвал сожаление в ОБСЕ

© Sputnik . Сергей Аверин
Новости
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Украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с отказом российским журналистам во въезде на Украину, сообщает РИА Новости.

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"Я сожалею, что журналистам, работающим на российские СМИ — Евгению Примакову и Поле Слиер, как сообщается, отказали во въезде на Украину. Я напоминаю, что все страны-участницы ОБСЕ должны способствовать свободному передвижению журналистов в регионе", — написал Дезир на своей странице в Twitter.

Ранее посольство России на Украине сообщило, что украинские власти отказали во въезде на свою территорию журналисту Евгению Примакову и собкору RT в Израиле Поле Слиер, направлявшимся на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.




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