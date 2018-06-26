Напичканная минами Абхазия: вспоминает военкор "Вестей"

Военный журналист, специальный корреспондент "Вестей" Александр Сладков освещал введение миротворческих сил России в Абхазию в июне 1994 года. Какой послевоенная республика запомнилась российскому журналисту и как он едва не погиб от взрыва, читайте в материале Sputnik.

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Разминировать Абхазию

Территория послевоенной Абхазии была напичкана минами, а земля была усыпана осколками, что усложняло поиски взрывоопасных устройств, поделился воспоминаниями со Sputnik военкор "Вестей" Александр Сладков.

"После того как миротворцы зашли в Абхазию и блокировали линию фронта, они приступили к разминированию и уничтожению боеприпасов. Территория была заминирована "жестоко", миноискатели "визжали" от того, что все было усыпано осколками и снарядами", — сказал Сладков.

© Sputnik . Илья Питалев Лучанинов: ввод миротворцев в Абхазию стал окончательной победой республики

Командировка российского журналиста в Абхазию началась весной 1994 года и длилась несколько месяцев. Александр отчетливо помнит, как республика в тот период утопала в зелени и фруктах.

"Божественная территория", — с восхищением говорит Сладков.

Жил он в пансионате МВО в Сухуме, но по работе нередко приходилось оставаться на военных постах в Галском районе и пересекать границу через Ингур, где готовил репортажи о беженцах.

"Уже потом мы занимались съемками встреч руководителей российских миротворческих сил с грузинской стороной. Были съемки в Кодорском ущелье, с мингрелами, за селом Лата, за Сахарной головой. Помню, дорога была забита автобусами, которые грузинские вооруженные люди набивали барахлом и везли с собой в Грузию. Также общались с представителями военных наблюдателей ООН – венграми, поляками, которые пили чачу и закусывали мандаринами", — рассказал военный корреспондент.

Сладков вспомнил, как при пересечении моста через Ингур один из танков запутался в МЗП (малозаметная проволока — ред.), которая не позволяет диверсионным группам незаметно проникнуть на территорию, и упал с переправы. К счастью, экипаж не пострадал.

Ему и российским саперам чудом удалось избежать гибели во время ликвидации снарядов, оставленных грузинскими солдатами. Планировали собрать все заряды в одну большую воронку и подорвать, но автобус, на котором они должны были уехать перед взрывом, не завелся.

"Укрыться от этого взрыва было невозможно – это такая имитация ядерного взрыва, но автобус, за рулем которого был пожилой мужчина, не завелся. Мы все быстро выскочили, попытались укрыться. Все полыхнуло, и дикая взрывная волна пронеслась над нами. От взрыва стекла автобуса повылетали, но Бог миловал, и мы все остались живы", — говорит Александр Сладков.

Записи о войне

Все, что наблюдал Александр в горячих точках, он записывал в свой дневник. Впоследствии эти записи легли в основу его книги "Обратная сторона войны", одна из глав посвящена Абхазии.

Несмотря на подробные описания, журналист признается, что передать все страдания, которые испытали простые люди и особенно дети, невозможно. Он лично наблюдал ужасы войны не только в Абхазии, но и в Чечне, и на Донбассе.

"Люди везде страдают одинаково. Дети плачут везде одинаково. Так же оплакивают мертвых, и неважно мусульманин он или православный, язычник. Все это повторяется по-новому, и это плохо", — сокрушается Сладков.

Вернуться вновь в Абхазию российскому журналисту удалось только в 2002 году, когда абхазские военные блокировали группу боевиков Руслана Гелаева на горе Сахарная голова в Гулрыпшском районе.

Сладков рассказал, что его дети тоже часто бывали в Абхазии и отдыхали в военном санатории в Гудауте. Незабываемым путешествием он назвал поход из миротворческого пункта в селе Лата в горы.

© Фото : Андрей Соловьев Список Вовы Календжи: как осетин во время войны жизни спасал

"Мы пересекали пять раз реку (Кодор — ред.), когда шли туда и обратно. Это было суровой зимой, было очень холодно, но мы дошли и увидели разрушенный монастырь и алтарь, могилы православных монахов. Передали в церковь всю литературу, которую там нашли", — поведал журналист.

Необычная и даже мистическая история в том месте произошла с одним из военных, который забрал с собой казан, несмотря на попытки спутников отговорить его от этого. На следующий же день тело военнослужащего покрылось нарывами, и его отправили в госпиталь. Вылечился, вернулся в строй, но спустя какое-то время недуг вернулся. Это продолжалось вплоть до того, пока он вернул казан на место.

Александр Сладков уже давно не был в Абхазии, но считает, что республика осталось такой же гостеприимной, как и была раньше.