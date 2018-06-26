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Флажки Британии и флаг ЕС еа фоне парламента в Лондоне

Елизавета II одобрила законопроект о Brexit

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Новости
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19 0 0

Подписанный королевой закон отменяет действия европейского законодательства на территории Королевства.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Brexit, который начнет применяться после выхода страны из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Флажки Британии и флаг ЕС на фоне парламента в Лондоне
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Brexit год спустя

Подписанный Елизаветой II закон отменяет действующее с 1972 года положение "О Европейском сообществе", которое распространяет европейское законодательство на всю территорию Британии. Это необходимая мера для окончательного выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, сообщает РИА Новости.

Эту новость подтвердил спикер нижней палаты Джон Беркоу.

"Я должен уведомить палату общин, что, в соответствии с законом о королевском одобрении от 1967 года, Ее Величество даровала свое королевское согласие законопроекту о выходе Великобритании из ЕС", — объявил он решение монарха.

Напомним, что в 2016 году в Великобритании состоялся референдум, на котором большинство граждан страны проголосовали за выход страны из состава Европейского союза. И вопрос "Brexit" оставался в стране самым актуальным.

Кабинет Терезы Мэй, как и большинство жителей Великобритании, выступают за "жесткий Brexit". Данный законопроект называют самым важным для всего Соединенного Королевства.

По информации британской прессы, Тереза Мэй применит статью 50  "Лиссабонского договора" о ЕС о выходе страны 29 марта 2019 года. До этого политик отправится в двухнедельное турне по всей территории Соединенного королевства, чтобы оговорить все нюансы по выходу из Евросоюза с представителями национального бизнеса, так как этот вопрос является самым обсуждаемым в деловой среде. Когда Тереза Мэй достигнет необходимой договоренности, то сразу запустит формальный старт процессов по Brexit.

 

 




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