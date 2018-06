Трехлетняя девочка из Абхазии стала "принцессой мира"

Международный фестиваль "Princes & Princess of The World" 2018, в котором участвовали представители 16 стран мира, проходил в болгарском городе Албена с 18 по 25 июня.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Трехлетняя Сабина Барциц из Абхазии победила на международном фестивале "Princes & Princess of The World" 2018, который проходил в Болгарии, рассказала корреспонденту Sputnik основатель национальных фестивалей красоты "Мини-мисс Абхазии" и "Королева Абхазии", член жюри международного фестиваля красоты "Princes & Princess of The World" 2018 Лали Сичинава.

"Сабина представляла Абхазию, выступала под абхазским флагом, что для нас было важным нюансом. Главная цель нашего участия, чтобы мировое сообщество услышало и узнало об Абхазии, – сказала Сичинава. – Сабина показала себя достойно и победила в нескольких основных номинациях фестиваля: "Princess of the world 2018 super baby", " Princess of the world 2018 award of child star jury", "Charm 2018", "Model-gold medal". Сабину пригласили принять участие в международных фестивалях: в Эстонии, Литве, Турции и на Филиппинах".

"Princes & Princess of The World" 2018 состоял из нескольких творческих заданий. Участница из Абхазии продемонстрировала абхазский национальный танец.

На фестивале в Болгарии трехлетняя Сабина Барциц была самой юной. Именно поэтому организаторы назвали ее маленьким талисманом. Также за семь дней фестиваля девочка успела подружиться с другими конкурсантами.

"Сабина подружилась с участниками фестиваля, они общались на международном детском языке дружбы. Важно отметить, что мы привезли с собой горсточку земли из Абхазии, и в первый день фестиваля дети посадили дерево дружбы, смешав привезенную с родины землю в огромной чаше, тем самым подчеркнув, что границ для дружбы нет", – добавила Лали Сичинава.

© Фото : Лали Сичинава Трехлетняя Сабина Барциц из Абхазии на международном фестивале "Princes&Princess of the world 2018" и "Stars of the World 2018"

Международный фестиваль "Princes & Princess of The World" 2018 проходил в болгарском городе Албена с 18 по 25 июня. В нем участвовали 16 стран мира, среди которых Россия, Чехия, Филиппины, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Албания и другие. Член жюри от Абхазии Лали Сичинава уже на протяжении 10 лет сотрудничает с международным фестивалем.