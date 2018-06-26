Госдеп США пообещал Турции санкции в случае покупки у России С-400

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400.

СУХУМ, 26 июн — Sputnik. Покупка Турцией российских комплексов С-400 нанесет серьезный удар по отношениям Вашингтона и Анкары, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсса Митчелла.

"Мы ясно дали понять Турции, что в случае приобретения С-400 будут последствия. Мы введем санкции в соответствии с законом "О противодействии врагам Америки с помощью санкций", — сказал он на слушаниях в сенате.

В середине июня стало известно, что сенат США принял новый вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Анкары в программе производства истребителей F-35 из-за намерений республики купить российские зенитные комплексы.

Согласно документу, подписанному Турцией и Россией в декабре прошлого года, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства комплексов в Турции.