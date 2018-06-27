Facebook без Цукерберга: акционеры компании хотят уволить ее основателя

По информации СМИ, инвесторы Facebook все больше недовольны тем, как основатель компании руководит социальной сетью.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Крупные инвесторы Facebook, которые совокупно владеют акциями компании на три миллиарда долларов, намерены добиться увольнения ее основателя Марка Цукерберга с поста председателя правления и лишения его власти в компании, пишет BusinessInsider.

© Фото : Из личного архива Гурин о Facebook: знает, что нужно каждому из нас

По их словам, они еще никогда не были настолько разъяренными с 2012 года, когда компания вышла на торги. После ряда скандалов — от использования платформы для влияния на выборы в США до безнаказанного сбора данных пользователей компанией Cambridge Analytica — разочарование владельцев акций росло все больше.

Недовольные инвесторы связывают возникновение этих проблем со способом управления Facebook. По их мнению, должной реакции на все проблемы не последовало, потому что корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления.



