Физики рассказали, для кого опасно МРТ

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Магнитно-резонансная томография оказалась опасной для людей, у которых установлены пломбы или коронки из ртутно-серебряного сплава, сообщает РИА-Новости.

Магнитное поле устройства может высвободить токсичный металл и вызвать серьезное отравление, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Radiology.

'Наши эксперименты показали, что серебряные пломбы выделяют огромные количества ртути после сеанса МРТ. Почему это происходит и как много металла попадает в организм, мы не знаем, однако предполагаем, что подобные утечки могут быть связаны с фазовыми переходами или же микротоками и электрокоррозией в амальгаме, порождающими магнитные поля', — рассказывает Селми Ильмаз (Selmi Yilmaz) из университета Акдениз в Анталье (Турция), сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

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Большинство стоматологов используют два типа пломб — либо из керамических материалов, которые твердеют при контакте с воздухом или при облучении ультрафиолетом, и серебряную амальгаму — особый сплав ртути, серебра, меди и других металлов.

Оба материала, при этом, обладают своими достоинствами и недостатками. Отмечается, что керамические наполнители выглядят естественнее и более практичны при использовании, тогда как металлические пломбы гораздо прочнее — при правильном уходе за зубами, срок их использования неограничен. Однозначных ответов насколько токсичны ртутные наполнители пока нет.

Ильмаз и ее коллега Захит Адисен (Zahit Adisen) из университета Кырыккале (Турция) выяснили, как металлические пломбы могут стать опасными для людей, когда расследовали сообщения о том, что новые мощные томографы, способные вырабатывать магнитное поле силой в семь тесла, разрушают подобные наполнители.

Турецкие физики, в целях проверки этих фактов, изготовили несколько десятков муляжей зубов с ртутно-серебряными пломбами и поместили их в искусственный аналог слюны. Через несколько суток, когда состояние муляжей стабилизировалось, Адисен и Ильмаз просветили половину из них при помощи двух томографов мощностью в 1,5Т и 7Т.

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Подчеркивается, что 20 минут работы второго томографа хватило для того, чтобы повысить концентрацию ртути в слюне примерно в пять раз и сделать ее токсичной не только для пациента, но для стоматологов, работающих с ним. Что интересно, концентрация токсичного металла фактически не поменялась при использовании более слабых томографов. Установить причины этого пока невозможно.

Команда Ильмаз проведет сразу три серии опытов с целью установления: как именно магнитные поля заставляют ртуть "сбежать" из пломбы, нагревают ли они металл и как много токсичных ионов попадает в организм. Пока же ученые рекомендуют обладателям таких пломб избегать мощных томографов.

Магниитно-резонансная томография (МРТ) — способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.