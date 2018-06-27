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"ВКонтакте" готовит запуск собственной платежной системы VK Pay

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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За три года существования услуги почти 500 тысяч сообществ подключили "Товары "ВКонтакте".

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. "ВКонтакте" запустила тестирование платежной платформы VK Pay, которая рассчитывает стать крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России, сообщает РИА-Новости со ссылкой на соцсеть.

"С сегодняшнего дня все сообщества "ВКонтакте" смогут подключить удобный прием оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети — компания начинает тестирование платежной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине", — сообщила компания.

В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе "ВКонтакте", так и на сайтах партнеров VK Pay.

Социальная сеть Вконтакте
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Вместе с этим ВК начнет развивать площадку электронной торговли, на которой свои услуги будут предоставлять партнеры ВКонтакте. Это будут сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и прочие. Позже функцию оплаты через VK Pay интегрируют и на сайты партнеров.

Партнеры "ВКонтакте" смогут использовать VK Pay для организации приема платежей от пользователей внутри "ВКонтакте" и на внешних сайтах и создавать маркетплейсы: принимать через нее платежи и открывать приложения-витрины, общаться с пользователями через CRM-платформу и продавать рекламу.

Пред­при­ни­ма­те­ли на­де­ют­ся по­вы­сить с по­мо­щью но­во­го сер­ви­са про­да­жи и уве­ли­чить свою ауди­то­рию. Mail.​Ru Group, в свою оче­редь, пла­ни­ру­ет уве­ли­чить вы­руч­ку и рас­ши­рить ка­на­лы про­даж. В пла­нах ком­па­нии — по­вы­сить обо­рот элек­трон­ной ком­мер­ции через со­ци­аль­ную сеть до 100 млрд руб­лей в год. 

При этом покупатели и небольшие продавцы, торгующие товаром с помощью VK Pay, пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод денег.

Комиссия будет взыматься только за вывод денежных средств, максимальный оборот — 200 000 рублей в месяц.

"Принимая во внимание аудиторию "ВКонтакте" и ее готовность к покупкам, можно говорить об объеме рынка в пределах 100 миллиардов рублей в перспективе нескольких лет", — добавил директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный.

Теги:
продажа, платежные системы, социальные сети, покупки, деньги



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