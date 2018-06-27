"ВКонтакте" готовит запуск собственной платежной системы VK Pay

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. "ВКонтакте" запустила тестирование платежной платформы VK Pay, которая рассчитывает стать крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России, сообщает РИА-Новости со ссылкой на соцсеть.
"С сегодняшнего дня все сообщества "ВКонтакте" смогут подключить удобный прием оплаты товаров и услуг прямо в социальной сети — компания начинает тестирование платежной платформы VK Pay. Перевод средств происходит моментально, как при оплате в любом магазине", — сообщила компания.
В рамках тестирования пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги как в специальном разделе "ВКонтакте", так и на сайтах партнеров VK Pay.
Вместе с этим ВК начнет развивать площадку электронной торговли, на которой свои услуги будут предоставлять партнеры ВКонтакте. Это будут сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и прочие. Позже функцию оплаты через VK Pay интегрируют и на сайты партнеров.
Партнеры "ВКонтакте" смогут использовать VK Pay для организации приема платежей от пользователей внутри "ВКонтакте" и на внешних сайтах и создавать маркетплейсы: принимать через нее платежи и открывать приложения-витрины, общаться с пользователями через CRM-платформу и продавать рекламу.
Предприниматели надеются повысить с помощью нового сервиса продажи и увеличить свою аудиторию. Mail.Ru Group, в свою очередь, планирует увеличить выручку и расширить каналы продаж. В планах компании — повысить оборот электронной коммерции через социальную сеть до 100 млрд рублей в год.
При этом покупатели и небольшие продавцы, торгующие товаром с помощью VK Pay, пока не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод денег.
Комиссия будет взыматься только за вывод денежных средств, максимальный оборот — 200 000 рублей в месяц.
"Принимая во внимание аудиторию "ВКонтакте" и ее готовность к покупкам, можно говорить об объеме рынка в пределах 100 миллиардов рублей в перспективе нескольких лет", — добавил директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный.