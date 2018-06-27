Информатор WADA Родченков пытался свести счеты с жизнью

В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Экс-глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщается в телеграм-канале RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

"Информация получена от моих коллег из США по линии комитета", — рассказал Ионов, подчеркнув, что детали тщательно скрываются американскими спецслужбами.

По имеющимся данным, инцидент произошел 19 июня в квартире Родченкова в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР. Бывшего директора московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ведомства, которые вызвали службу спасения "911", после чего он был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

По мнению Ионова, Родченков сейчас испытывает сильное внутреннее напряжение и устал от прессинга американского правосудия и американских спецслужб, заставляющих свидетельствовать против России.

"Видимо, у него сдали нервы после таких серьезных обвинений и всего того шума, который был поднят вокруг его персоны", — заключил он.

© AP Photo. Matt Dunham Родченков признал отсутствие доказательств приема допинга россиянами

В 2016 году Родченков на страницах New York Times рассказал о допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Это привело к расследованию со стороны WADA и Международного олимпийского комитета. В итоге МОК признал 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх.

Впоследствии Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 россиян. Апелляции еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова.