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Международной аэропорт Симферополь

Поезд или самолет: как туристы путешествуют по России

© Sputnik . Сергей Мальгавко
Новости
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По итогам первого полугодия 2018 года объем продаж авиабилетов вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Неспешно добраться до цели на поезде или преодолеть то же расстояние за пару часов на самолете — это вопрос свободного времени, личных предпочтений и, конечно же, финансов. Эксперты "Туту.ру" выяснили, на чем чаще всего путешествуют россияне. Результаты их исследований опубликовало РИА Новости.

Оказалось, что из Санкт-Петербурга в Белгород россияне предпочитают ездить на поезде. И только 13% летят это расстояние на самолете.

Не менее популярна поездка из Саратова в Санкт-Петербург и обратно (едут на поезде 84% и 81% пассажиров соответственно). Остальные выбирают самолет. В пятерку популярных наземных направлениях вошли также маршруты в Новосибирск, Воронеж, Уфу и Москву.

Работа КПП Псоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Туда и обратно: маленькое путешествие по новому абхазскому паспорту

То есть на близкие расстояния путешественники ездят на поездах. Ну, а если речь идет о дальних городах — россияне предпочитают сэкономить время.

"Наше исследование, лишь каждый пятый пассажир, который собрался в поездку на дальнее расстояние, выбирает поезд (18%)",- сообщает сервис путешествий. Что касается воздушного транспорта, то возглавляет рейтинг популярных направлений маршрут Москва-Минеральные Воды и обратный путь. Около 95% пассажиров отправляются туда по воздуху и только 5% выбирают поезд. На третьей строчке Краснодар — Москва (перелет выбирают 92% путешественников).

Популярными считаются маршруты из столицы в Сочи, Уфу, Екатеринбург. Если говорить о цене, то средняя цена ж/д поездки по России составляет 4,7 тысячи рублей, а авиаперелета — 9,4 тысячи.

Теги:
билеты, поезда, самолеты, путешествия



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