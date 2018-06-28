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Ученые создали инсулиновые таблетки

© Sputnik . Valeriy Melnikov
Новости
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По последним данным, сейчас в мире около 340 миллионов людей страдают сахарным диабетом и почти половине из них требуется по несколько инсулиновых инъекций в день.

СУХУМ, 27 июн — Sputnik. Специалисты в области биотехнологий из Соединенных Штатов Америки создали первые в мире инсулиновые таблетки, они способны доставить нужное количество гормона в кровоток, сообщает РИА Новости.

При обычном приёме инсулина внутрь, его молекулы совершают долгий путь по организму, и до кровотока попадает лишь незначительное их количество. Новые инсулиновые таблетки отличаются наличием специальных встроенных инструментов. С помощью их осуществляется защита вещества от попутных соединения, после того, как оно попадёт в пищевод. Таким образом, сохраняется весь его функционал.

Источник: https://vistanews.ru/science/250039 ©

При обычном приеме инсулина внутрь его молекулы совершают долгий путь по организму, и до кровотока попадает лишь незначительное их количество. Новые инсулиновые таблетки отличаются наличием специальных встроенных инструментов, с помощью которых осуществляется защита вещества от попутного соединения после того, как оно попадет в пищевод, что сохраняется весь его функционал.

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Большинство диабетиков хотели инсулиновую инъекцию в форме таблетки, так как это облегчало прием употребления препарата больными.

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© Sputnik / Томас Ҭҳаиҵыкә
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Ранее употребление инсулиновых таблеток было невозможным для диабетиков из-за того, что вещество растворялась в желудке. Американские ученые после долгих исследовании и опытов решили эту проблему, специалисты научились воспроизводить "ионную жидкость" — смесь солей без единой молекулы воды, которая ведет себя как жидкость. Благодаря данному свойству вещества, удалось получить оболочку, которая оказалась стойкой к действию желудочного сока.

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Ионная защита уберегает инсулин от ферментов и позволит препарату действовать почти 12 часов. Инсулиновая капсула может храниться в аптечке при комнатной температуре около двух месяцев. Новый препарат отправят на дальнейшие клинические испытания, сейчас препарат тестируют на животных.

Американские специалисты надеются, что после успешных исследовании их препарат может появиться в продаже в сети аптек по всему миру.

Теги:
открытие, таблетки, ученые, диабет, США



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