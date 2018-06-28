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Айсберг в море Лазарева у берегов Антарктиды

Лед и пламя: потепление в Арктике может спровоцировать климатическую катастрофу

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
Новости
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К 2080 году глобальное потепление сделает Сибирь привлекательным местом для жизни.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. По мнению норвежских ученых, в обозримом будущем на севере России может случиться климатическая катастрофа, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на публикацию в научном издании Natural Climate Change.

Ученые считают, что в опасности находится Баренцево море, где арктический климат может поменяться на более теплый, который характерен атлантической климатической системе.

Основная причина этого — низкий уровень пресной воды, которая поступает в Баренцево море из тающих льдов.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Во-первых, это действительно "горячая точка". Во-вторых, все-таки это довольно близко к территории России. Многие исследователи из скандинавских стран тоже близко находятся, и поэтому есть больший потенциал для изучения. Будет ли это продолжаться или нет — не могу точно ответить. Все-таки довольно короткий срок наблюдений. Общая тенденция похожа на правду. А что касается ее будущего развития, нужно иметь больший объем данных, чтобы уверенно говорить, что эта тенденция будет обязательно развиваться или она затухнет. Этого сейчас сходу сказать нельзя", — отметил эксперт, климатолог Андрей Киселев. 

Акватория Баренцева моря относится к юрисдикциям России и Норвегии. Зимой температура в регионе может повыситься на девять градусов, а летом — почти на шесть. При этом уровень осадков увеличится на 60-140 мм.

Также исследователи прогнозируют, что произойдет сильное похолодание на юге России в грядущем десятилетии.

Теги:
глобальное потепление, климат, ученые, экологическая катастрофа, Россия



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