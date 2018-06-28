Forbes опубликовал рейтинг российских вузов

Всего в рейтинге отмечены 20 российских вузов.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Российская экономическая школа (РЭШ) стала лучшим вузом в рейтинге российских образовательных учреждений, подготовленном Forbes.

"Редакция Forbes представляет первый собственный рейтинг университетов. Ранжируя учебные заведения, составители не только учитывали качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и оценивали карьерные перспективы учащихся", — говорится в заметке издания.

Среди критериев, которые легли в основу подсчетов, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров и их наследников, успешных чиновников, членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.

© Sputnik . Алексей Куденко Названы лучшие вузы России

РЭШ набрала 50,73 балла из ста возможных. На втором месте оказалась Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) с 50,3 балла. Третью строчку занял Московский физико-технический институт (МФТИ) — 49,92 балла.

Также в число лучших вошли Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (49,43 балла), Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО, 48,9 балла), Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ, 48,38 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 47,08 балла), Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУНГ, 47,07 балла).