Это Брэд какой-то: Ди Каприо опубликовал фото Питта, на котором его сложно узнать

Предположительно, картина, которую снимает Квентин Тарантино, появится в прокате в 2019 году.

СУХУМ, 28 июн — Sputnik. Актер Леонардо Ди Каприо выложил первую фотографию с Брэдом Питтом со съемок фильма "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Подписчики Ди Каприо пришли в восторг от нового образа Брэда Питта. Многие написали, что не с первого взгляда на снимок узнали на нем знаменитого актера.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 27 Июн 2018 в 6:00 PDT

Ди Каприо и Питт исполняют в фильме главные роли — телевизионного актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, которые пытаются попасть в кинобизнес. В фильме Тарантино также снялись Марго Робби, Дакота Фаннинг и Аль Пачино.

Предположительно, картина выйдет на экраны в 2019 году.