Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск из Сирии

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи в Хельсинки обсудить с Владимиром Путиным вывод войск США из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCN.

© Фото : Ministry of defence США может оставить "Гарри Трумэна" в Средиземном море "сдерживать" Россию

По словам дипломатичскиех источников CNN, Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.

Согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Вытеснение Ирана из Сирии является ключевой частью плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники. Для этого, как ожидает Трамп, Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам.

На предстоящей в Хельсинки встрече президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.