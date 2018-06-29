15:26 29 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Совместные военные учения США и Румынии в рамках операции Атлантическая решимость

Трамп планирует обсудить с Путиным вывод войск из Сирии

© Sputnik . Алексей Витвицкий
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи в Хельсинки обсудить с Владимиром Путиным вывод войск США из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на CCN.

Авианосец ВМС США Гарри Трумен. Архивное фото
© Фото : Ministry of defence
США может оставить "Гарри Трумэна" в Средиземном море "сдерживать" Россию

По словам дипломатичскиех источников CNN, Трамп на этой неделе обсуждал вопрос выхода США из Сирии во время встречи в Белом доме с королем Иордании Абдаллой II.

Согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им покинуть регион.

Вытеснение Ирана из Сирии является ключевой частью плана президента США по "выходу из Сирии", отметили источники. Для этого, как ожидает Трамп, Россия создаст зону деэскалации на юго-западе Сирии, не позволив проникнуть туда проиранским силам.

На предстоящей в Хельсинки встрече президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений РФ и США, а также актуальные вопросы международной повестки дня.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

  • Дождь на ЭКСПО в Астане
    Ходят слухи

    Неизвестные распространили информацию, что на открытие финансового центра в Астану приедут Ким Чен Ын, Ольга Бузова и Павел Дуров.

  • Презентация проекта концепции регенерации древней улицы мастеров (по-другому Улица ремесленников) в Оше в историко-этнографическом музее Сулайман-Тоо
    Как тысячу лет назад

    В Оше у Сулайман-Тоо восстановят древнюю улицу мастеров (по-другому Улица ремесленников) для привлечения туристов.

  • Лыжи и палки на снегу
    Вставай на лыжи!

    Содержание учебных программ по физкультуре будет пересмотрено в Беларуси - многие школьники зимой ни разу не стояли на лыжах.

  • Железнодорожная станция Зилупе на границе Латвии и России
    Футбол без границ

    Футбольный болельщик из Марокко попытался пересечь границу и проникнуть в Евросоюз через Латвию.

  • Президент Литвы даля Грибаускайте принимает участие в работе Европейского совета в Брюсселе
    Мы отключаемся!

    Еврокомиссия должна вести переговоры с Россией и Белоруссией о выходе стран Балтии из единого энергокольца БРЭЛЛ, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Александр Боярчук
    Кишинев уже не тот

    Молдавский архитектор Александр Боярчук утверждает, что Кишинев нужно лишить столичного статуса и возвести новую столицу на Днестре.

  • В Северной Осетии прошел итоговый субботник 2017 года
    Большая уборка

    В Северной Осетии состоится масштабный общереспубликанский субботник – акция проводится уже третий год в последнюю субботу каждого месяца.

  • Игорь Ашурбейли
    Просто космос

    Азербайджанец стал главой первого космического государства - новосозданная Асградия намерена добиваться признания другими странами и защищать Землю.

  • Президент Армении Армен Саркисян и посол Испании в США Педро Моренес
    Все было не так

    Администрация президента Армении разъяснила ситуацию с испанским послом, которому Армен Саркисян якобы отказался пожать руку.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: футбол и Ленин, уродливые собаки и болельщицы Хорватии
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Вино, слезы и аджика: горячий прием в Сухуме обманутых туристов из России
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia