Евросоюз принял решение продлить антироссийские санкции

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято после короткой дискуссии о России, Украине и Минских соглашениях.

Российский сенатор Константин Косачев, комментируя продление санкций, обратил внимание на то, что в ЕС нет единого мнения по данному вопросу.

По словам сенатора, Киеву позволяют саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям части ЕС, настроенной против Москвы.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине, а также из-за крымского вопроса. В РФ неоднократно заявляли, что не выступают стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений. Тем не менее Запад ввел антироссийские меры.