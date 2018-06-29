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Интернет-сервисы в России будут хранить трафик пользователей полгода

© Sputnik . Владимир Трефилов
Новости
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Правительство России опубликовало документ, разъясняющий детали исполнения "закона Яровой" для интернет-компаний.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Российские операторы распространения информации в интернете (ОРИ) с 1 июля должны хранить записи разговоров, сообщения, изображения, видео и другую коммуникацию своих пользователей в течение шести месяцев, сообщает РИА Новости.

К операторам распространения информации в интернете относятся мессенджеры, форумы, социальные сети, сайты знакомств и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Хакер за компьютером
© Fotolia / Peterzayda
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"Утвердить прилагаемые правила хранения организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" голосовой информации, изображений, звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля", — говорится в документе, опубликованном правительством России.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

Ранее правительство обязывало операторов хранить данные своих абонентов по "пакету Яровой" в течение 30 суток с 1 октября 2018 года. После в течение пяти лет им необходимо наращивать емкости для хранения информации на 15 процентов ежегодно.

Теги:
интернет-ресурс, трафик, Россия



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