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Хакеры создали вирус способный грабить владельцев Android

Хакеры создали вирус способный грабить владельцев Android

CC BY-SA 2.0 / FL/Katy Levinson / Santiago
Новости
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Найдено более десятка зараженных приложений в официальном магазине Google Play.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik.  Хакеры из группировки AsiaHitGroup создали вредоносную программу обеспечения, которая изымает денежные средства со счетов пользователей Android, сообщает РИА Новости.

Логотип Apple
© AFP 2018 / JEWEL SAMAD
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Специалисты компании McAfee заявляют в своем блоге, что вирус под названием Sonvpay.C. использует бесшумные оповещения, после установления приложение присылает пользователям уведомление об обновлении, однако под соответствующей кнопкой спрятана подписка на платные услуги.

Хакеры замаскировали свои вирус под WAP-биллинг, который не требует отправки SMS-сообщения, что позволяло напрямую списывать денежные средства со счетов владельцев гаджетов, но при этом пользователи ничего не обнаруживали в истории отравленных сообщений.

Основная цель хакеров была направлена на любителей Android устройств в Казахстане и Малайзии, но мошенники в будущем планировали расширить горизонты своей преступной деятельности.

По последним данным, хакеры с января 2018 года смогли заработать от 60 до 145 тысяч долларов.

Официальные представители McAfee рекомендуют устанавливать на свое устройство антивирусы и быть внимательнее при выборе приложений.

 

Теги:
кража, вирусы, хакеры, приложения, США, Общество



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