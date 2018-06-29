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Флаг у здания посольства Украины в Москве

Украина готова обменять 23 российских заключенных на осужденных украинцев

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Недавно омбудсмены обеих стран предприняли попытки навестить своих граждан в тюрьмах, но осуществить это так и не удалось.

СУХУМ, 29 июн — Sputnik. Киев готов передать Москве 23 заключенных, которые осуждены на Украине, в обмен на 23 украинцев, осужденных в России, заявила Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова, сообщает РИА Новости.

При этом Денисова отметила, что намерена проинформировать послов стран — участниц "нормандского формата", Евросоюза и США относительно того, что ей не удалось посетить украинцев, осужденных в России. Также она заявила о намерении сообщить об этом комиссару Совета Европы по правам человека.

В СМИ неоднократно появлялась информация о возможности обмена осужденными, в частности, отбывающего наказание в России украинца Олега Сенцова на арестованного в Киеве главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Недавно омбудсмены обеих стран предприняли попытки навестить своих граждан в тюрьмах, но осуществить это так и не удалось.




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