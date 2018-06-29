Ускорить туриста: какие новые меры приняты на российско-абхазской границе

С начала курортного сезона-2018 сочинские таможенники оформили более 300 тысяч транспортных средств.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik. Новые пассажирский терминал и полоса движения для экскурсионных автобусов появились на автомобильном пункте пропуска "Адлер" на российско-абхазской границе, сообщает Южное таможенное управление.

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В новом терминале функционируют "зеленый" и "красный" коридоры. Его открытие значительно ускоряет прохождение туристами таможенного и пограничного контроля, а новый порядок совершения таможенных операций позволяет сократить время оформления экскурсионных групп, прохождения контроля легковых автомобилей и снизить нагрузку на основные линии. С учетом открывшейся новой полосы в пункте пропуска теперь функционирует 24 полосы движения транспортных средств, говорится в сообщении.

По данным Сочинской таможни, за трое суток с момента открытия терминала, таможенный контроль прошли более 70 автобусов.

С начала курортного сезона 2018 года сочинские таможенники оформили более 300 тысяч транспортных средств и около полутора миллиона человек.