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Ученые выяснили, после какого возраста снижается риск смерти

Дотянуть до сотки: ученые выяснили, после какого возраста снижается риск смерти

CC0 / Pixabay / sabinevanerp
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Ученые из нескольких институтов Рима и американского университета Калифорнии в Беркли провели интересное исследование о людях преклонного возраста.

СУХУМ, 30 июн – Sputnik. Международная группа исследователей установила, что вероятность риска смерти для людей старше 105 лет понижается, состояние их здоровья к этому возрасту становится достаточно стабильным, сообщает портал "360tv".

Архивное фото.
© Sputnik . Валерий Мельников
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Такие выводы ученых основаны на данных Национального института статистики Италии о жителях старше 105 лет (3836 человек, из них только 463 были мужчинами), а также на результатах работы созданной авторами исследования модели, связывающей смертность от всех причин с возрастом, для людей старше 65 лет.

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Сущность этой модели заключается в том, что вероятность смертности после 80 лет постепенно сокращается и к 105 годам выходит на плато.

О чем это говорит? О том, что люди еще не достигли пределов долголетия, заявили ученые.

По итогам исследования международная группа ученных пришла к выводу, что предел жизни человека еще не достигнут и в будущем он отодвинется и средняя продолжительность жизни может составлять 100 лет.

Теги:
возраст, долголетие, старость, риски, Италия, США, Медицина и здоровье



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