Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник уже сообщал, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде, что Крым принадлежит России.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, сообщает РИА Новости. Слова главы государства приводят члены президентского пула.

"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал он.

Аналогичный ответ американский президент дал, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

В четверг днем Белый дом и Кремль одновременно сообщили о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.