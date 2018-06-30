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Трамп потдвердил приказ об ударе США по Сирии в обращении к американцам

Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

© RUPTLY.
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Ресурс BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник уже сообщал, что Трамп заявил лидерам "Большой семерки" (G7) на саммите в Канаде, что Крым принадлежит России.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, сообщает РИА Новости.  Слова главы государства приводят члены президентского пула.

"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал он.

Аналогичный ответ американский президент дал, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

В четверг днем Белый дом и Кремль одновременно сообщили о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Теги:
Крым, Дональд Трамп



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