Трамп ответил на вопрос о признании Крыма

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России, сообщает РИА Новости. Слова главы государства приводят члены президентского пула.
"Посмотрим", — ответил он на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной Трамп обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал он.
Аналогичный ответ американский президент дал, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал Трамп.
Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.
В четверг днем Белый дом и Кремль одновременно сообщили о том, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.