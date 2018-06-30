Нейробиологам удалось перепрограммировать мозг

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Американские ученые из Массачусетского технологического института (MTI) сумели успешно перепрограммировать мозг живого существа, изменив нейронную сеть посредством нейропластичности, пишет портал "24МИР". Опыты проводились на мышах.
Известно, что нейроны способны создавать между собой новые или усиливать существующие связи (синапсы) при прохождении электрического импульса.
"Когда один синапс усиливается, уменьшается сила других в радиусе 50 микрометров", – заявила автор работы Мриганка Сур.
Ученые осуществили перепрограммирование отдельных нейронов в первичной зрительной коре у бодрствующих мышей. Изменения в нейроне отслеживали с помощью двухфотонной микроскопии.
Через пять дней после операции животным, у которых в ходе эксперимента была зафиксирована голова, показывали серый экран с белым квадратом, появляющимся на одну секунду в случайных точках. В определенные моменты белый квадрат попадал в точку, которая была смещена слегка в сторону от "поля зрения" нейрона с флуоресцирующим белком, однако "воспринималась" некоторыми другими нейронами по соседству с ним.
Наряду с этим процессом этим уменьшались и шипики, соединяющими нейрон с клетками, которые не участвовали в проведении зрительного сигнала. Таким образом происходило перепрограммирование небольшой нервной сети.