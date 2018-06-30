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Мозг

Нейробиологам удалось перепрограммировать мозг

© Fotolia / Adimas
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Как известно, нейронные сети в мозгу могут изменяться в ответ на конкретные сенсорные сигналы, но при этом продолжают оставаться стабильными.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Американские ученые из Массачусетского технологического института (MTI) сумели успешно перепрограммировать мозг живого существа, изменив нейронную сеть посредством нейропластичности, пишет портал "24МИР". Опыты проводились на мышах.

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Известно, что нейроны способны создавать между собой новые или усиливать существующие связи (синапсы) при прохождении электрического импульса.

"Когда один синапс усиливается, уменьшается сила других в радиусе 50 микрометров", – заявила автор работы Мриганка Сур.

Ученые осуществили перепрограммирование отдельных нейронов в первичной зрительной коре у бодрствующих мышей. Изменения в нейроне отслеживали с помощью двухфотонной микроскопии.

Через пять дней после операции животным, у которых в ходе эксперимента была зафиксирована голова, показывали серый экран с белым квадратом, появляющимся на одну секунду в случайных точках. В определенные моменты белый квадрат попадал в точку, которая была смещена слегка в сторону от "поля зрения" нейрона с флуоресцирующим белком, однако "воспринималась" некоторыми другими нейронами по соседству с ним.

Наряду с этим процессом этим уменьшались и шипики, соединяющими нейрон с клетками, которые не участвовали в проведении зрительного сигнала. Таким образом происходило перепрограммирование небольшой нервной сети.




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