Ракета взорвалась сразу после взлета в Японии: появилось видео

Благодаря тому, что управление запуском происходило дистанционно с расстояния 600 метров, никто из сотрудников компании, осуществляющей запуск, не пострадал.

СУХУМ, 30 июн — Sputnik. Вторая попытка запустить частную ракету, которая принадлежит венчурной компании Interstellar Technologies Inc., закончилась неудачей: ракета взорвалась через несколько секунд после запуска, сообщает РИА Новости.

Первая попытка состоялась ровно 11 месяцев назад — 30 июля 2017 года. Одноступенчатая ракета МОМО-1 длиной 10 метров и весом 1 тонна должна была стать первой созданной и запущенной не государственным аэрокосмическим агентством Японии, а венчурным предприятием. Запуск прошел на острове Хоккайдо. Однако через какое-то время перестала поступать информация о полете и в экстренном режиме был остановлен двигатель. Ракета смогла смогла достичь высоты 20 километров и упала на расстоянии 6,5 километра от места запуска в Тихом океане.

Компания выясняет причины происшедшего.