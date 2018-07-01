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WhatsApp запустил функцию создания каналов

© flickr.com / Microsiervos
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Новая функция доступна для пользователей последних версий WhatsApp по всему миру.

СУХУМ, 1 июл —Sputnik. В WhatsApp появилась новая функция, которая дает возможность пользователям создавать каналы, как в мессенджере Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TechCrunch.

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Благодаря новому режиму в групповых чатах появится возможность ограничить возможность отправки сообщений для всех, кроме администраторов. Чтобы включить эту функцию, необходимо зайти в "Настройки группы" и в пункте "Отправить сообщения" выбрать опцию "Только администраторы".

"Групповые чаты используются многими пользователями, например, родителями и учителями в школах или некоммерческими организациями для получения объявлений и важной информации. Мы ввели новую функцию для того, чтобы помочь администраторам таких групп", — цитирует издание разработчиков приложения.

 





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