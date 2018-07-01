Дроны неизвестной принадлежности сбили у российской авиабазы Хмеймим в Сирии

Российские военные сообщили о дронах неизвестной принадлежности, которые были сбиты у авиабазы Хмеймим в Сирии.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Дроны неизвестной принадлежности были сбиты неподалеку от российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на информацию представителя базы. Уточняется, что пострадавших и каких-либо повреждений имущества нет: "авиабаза функционирует в плановом режиме".

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Ранее, в апреле и в мае, из Сирии уже приходили сообщения о перехвате российскими системами противовоздушной обороны нескольких малоразмерных беспилотников, пытавшихся приблизиться к авиабазе Хмейм. А в январе военным удалось вывести из строя стразу 13 ударных дронов боевиков, следовавших с боезапасом в направлении Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

В министерстве обороны России тогда заявили, что "факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране мира".