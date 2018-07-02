Британские ученые объяснили происхождение камней Стоунхенджа

С давних времен ученые ломают голову над загадками мегалитических сооружений – древних конструкций из огромных каменных глыб. И самым знаменитым и впечатляющим таким сооружением является Стоунхендж – величайший археологический памятник на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир в Англии.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснила происхождение камней мегалитического сооружения Стоунхендж, результаты их исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Специалисты повторно изучили работы геолога Герберта Томаса, впервые выдвинувшего гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их переправляли на лодке вдоль побережья.

© Фото : Terry Hunt Загадку истуканов с острова Пасхи раскрыли археологи

Ученые пересмотрели эту теорию, проведя анализ образцов, собранных в 1906 году, еще до того, как Томас начал свои исследования, и пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.