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Стоунхендж

Британские ученые объяснили происхождение камней Стоунхенджа

© AFP 2018 / LEON NEAL
Новости
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С давних времен ученые ломают голову над загадками мегалитических сооружений – древних конструкций из огромных каменных глыб. И самым знаменитым и впечатляющим таким сооружением является Стоунхендж – величайший археологический памятник на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир в Англии.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Группа британских ученых из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснила происхождение камней мегалитического сооружения Стоунхендж, результаты их исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Специалисты повторно изучили работы геолога Герберта Томаса, впервые выдвинувшего гипотезу о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Согласно его теории, их переправляли на лодке вдоль побережья.

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Ученые пересмотрели эту теорию, проведя анализ образцов, собранных в 1906 году, еще до того, как Томас начал свои исследования, и пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Стоунхендж — загадочное каменное сооружение в графстве Уилтшир, один из самых знаменитых археологических памятников в мире. Для его строительства, которое началось примерно в 2600 году до нашей эры, использовались валуны песчаника и привозимые издалека голубые камни из диабаза, довольно твердой вулканической породы.




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