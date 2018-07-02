СМИ: Трамп хочет игнорировать требования ВТО

Ранее в СМИ была информация, что американский лидер несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы Вашингтон покинул ВТО. Однако министр финансов США Стивен Мнучин опроверг это.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik. Администрация Дональда Трампа собирается внести в конгресс законопроект, который позволит Вашингтону игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта.

В случае его принятия, документ наделит американского президента правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Он также позволит игнорировать базовые принципы ВТО.

Источник в конгрессе отметил, что принятие такого документа равносильно выходу США из организации.

Штаты в марте ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий (25 и 10 процентов соответственно), что сильно ухудшило отношения с их ключевыми партнерами в Европе и Азии. Вашингтон обвинил страны ЕС и членов ВТО, которые ввели встречные ограничения на американские товары, в игнорировании правил организации.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер утверждает, что американские пошлины законны, так как направлены на защиту интересов национальной безопасности, что предусмотрено нормами ВТО.