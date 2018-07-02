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Американский бомбардировщик B-2 Spirit сбрасывает бомбу B-61, архивное фото

США тестируют новую ядерную бомбу

© AFP 2018 / DOD
Новости
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Тесты прошли на полигоне в штате Невада, ядерный боезаряд не использовался.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Военно-воздушные силы США вместе с Национальным управлением ядерной безопасности (НУЯБ) Министерства энергетики впервые испытали управляемую ядерную бомбу B61-12 с участием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. 

Модель взрыва перед Белым домом
© youtube/Science Magazine
В США смоделировали взрыв атомной бомбы около Белого дома‍

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского Министерства энергетики.

Два испытания бомбы без ядерного заряда прошли еще 9 июня на полигоне в штате Невада. Во время них испытывались способность B-2 Spirit "доставлять вооружения и неядерные функции бомбы". 

Тесты показали, что конструкция стратегического бомбардировщика соответствует системным требованиям, и свидетельствуют о прогрессе программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности, заявил сотрудник Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон.

В прошлом году НУЯБ и американские ВВС провели в Неваде испытания модификации ядерной бомбы B61-12 без ядерного боезаряда. Тогда в тестах участвовал истребитель F-15E.




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