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Заблокированный телефон в женских руках

Больше не пройдет: в России будут блокировать краденые телефоны

© Depositphotos / Gzorgz
Новости
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Комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества одобрила новый проект для пользователей мобильных устройств.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В России планируется создать систему контроля за телефонами по уникальным кодам IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Она позволит блокировать нелегально ввезенные и украденные смартфоны, сообщают Ведомости.

Логотип Apple
© AFP 2018 / JEWEL SAMAD
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Предполагается, что каждый производитель должен будет зарегистрировать IMEI в специальном реестре. Это же должны будут сделать владельцы смартфонов, которые были куплены за границей.

Добавить IMEI в базу можно будет на сайте или в салонах связи.

У российских операторов будет доступ к этой базе. С ее помощью они будут блокировать прием сигнала на смартфонах, которые были украдены или не были зарегистрированы в реестре.

По замыслу авторов проекта, это снизит уровень краж телефонов минимум на 20%, а бюджет будет пополняться на 14 миллиардов рублей в год в виде налоговых поступлений. В качестве примера была приведена Турция. После введения системы контроля IMEI количество краж телефонов в стране уменьшилось на 95%, при этом бюджет пополнился на 10,5 миллиардов долларов в период с 2006 по 2010 год.

В конце июня проект одобрила временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Однако, когда запустится система, неизвестно.

Теги:
реестры, проверка, мобильные телефоны, защита, Россия



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