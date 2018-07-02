Больше не пройдет: в России будут блокировать краденые телефоны

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В России планируется создать систему контроля за телефонами по уникальным кодам IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования). Она позволит блокировать нелегально ввезенные и украденные смартфоны, сообщают Ведомости.

© AFP 2018 / JEWEL SAMAD Apple усилит защиту iPhone от взлома

Предполагается, что каждый производитель должен будет зарегистрировать IMEI в специальном реестре. Это же должны будут сделать владельцы смартфонов, которые были куплены за границей.

Добавить IMEI в базу можно будет на сайте или в салонах связи.

У российских операторов будет доступ к этой базе. С ее помощью они будут блокировать прием сигнала на смартфонах, которые были украдены или не были зарегистрированы в реестре.

По замыслу авторов проекта, это снизит уровень краж телефонов минимум на 20%, а бюджет будет пополняться на 14 миллиардов рублей в год в виде налоговых поступлений. В качестве примера была приведена Турция. После введения системы контроля IMEI количество краж телефонов в стране уменьшилось на 95%, при этом бюджет пополнился на 10,5 миллиардов долларов в период с 2006 по 2010 год.

В конце июня проект одобрила временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества. Однако, когда запустится система, неизвестно.