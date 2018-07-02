Политрешения Грузии осложняют отношения с Абхазией, считают в МИД России

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу, сопредседателя Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье Тойво Клаара в понедельник 2 июля, сообщает МИД России.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Несмотря на декларируемые Тбилиси "добрые намерения" и "шаги к лучшему будущему", по существу грузинские политические решения ведут к осложнению отношений с Сухумом и Цхинвалом, заявила российская сторона на встрече с сопредседателем Женевских Тойвом Клаара, о чем информируем пресс-служба МИД России.

"Примером тому – внесение очередной резолюции в ООН по беженцам и перемещенным лицам, а также недавно объявленные санкционные "списки Отхозория – Татунашвили", — говорится в сообщении.

В ходе встречи было подтверждено намерение добиваться прогресса в работе женевского формата, главной целью которого остается обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе.