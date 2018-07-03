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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Британская полиция нашла двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (85)
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Британская полиция снова заявила о том, что расследование по делу Скрипалей сдвинулось с мертвой точки.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Полиция Великобритании нашла двух подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после четырех месяцев расследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Sun.

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Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — цитирует The Sun слова источника.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (85)



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