Британская полиция нашла двух подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция снова заявила о том, что расследование по делу Скрипалей сдвинулось с мертвой точки.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Полиция Великобритании нашла двух подозреваемых в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии после четырех месяцев расследования, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Sun.

© Sputnik . Алекс Макнотон Британия восстановила хронологию событий в день отравления Скрипалей

Как утверждается, подозреваемые покинули Великобританию в течение 24 часов после совершения покушения и сейчас находятся в России. По словам источника, британская полиция оценивает это открытие как "большой прорыв" в деле.

"Конечная цель всегда заключается в том, чтобы они предстали перед судом. Конечно, если они более не находятся в Великобритании, это делает задачу намного более сложной", — цитирует The Sun слова источника.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.