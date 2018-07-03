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Сотрудник ДПС

Пьяных водителей в России будут выявлять по анализу крови

© Sputnik . Максим Богодвид
Новости
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Для нетрезвых водителей предусматривается наказание в виде лишения прав на срок от полутора до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. С 3 июля в России вступил в силу закон об административной ответственности водителей за пьяное вождение при обнаружении более 0,3 грамма спирта на литр крови, при этом установить факт опьянения теперь можно не только по дыхательному тесту, но и с помощью анализа крови, сообщает РИА Новости.

Дорожный знак STOP контроль
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Президент России Владимир Путин подписал документ 3 апреля. Он не изменяет ранее установленное значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха – 0,16 миллиграмма на один литр воздуха.

Ожидается, что нововведение устранит правовые пробелы в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе станет возможным привлекать к ответственности за вождение в пьяном виде водителей, которые находились без сознания после тяжелого ДТП.

По данным ГИБДД, в России в 2017 году с участием пьяных водителей произошло свыше 16,2 тысячи аварий (на 3,4% меньше показателя 2016 года), в результате которых погибли более 4,6 тысячи человек.




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