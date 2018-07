С песней по жизни: составлен рейтинг 13 лучших летних композиций

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Лидером рейтинга стала композиция Summer Nights из мюзикла "Бриолин", сообщает iReactor.

"Думаю, вы по закону обязаны послушать эту песню хотя бы один раз каждое лето", – отметил один из авторов рейтинга.

В топ летних песен вошли композиции разных жанров, включая поп-музыку и рэп. В него попали как всеми любимые треки, так и малознакомые российской аудитории композиции.

На втором месте группа Bananarama с песней под названием Cruel Summer, а на третьем – композиция Ланы Дель Рей Summertime Sadness.

Четвертое место досталось треку Soak Up The Sun в исполнении Шерил Кроу.

Замыкает пятерку Summer Nights рэпера Lil Rob.

Далее песни расположились в рейтинге следующим образом: композиция Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream Кэти Перри, Sunshine рэпера Lil' Flip, Corona And Lime рэпера Шуэйз, Summertime музыканта Vybz Kartel, It Was A Good Day рэпера Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.