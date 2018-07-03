Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении НДС в России

Повышение ставки налога, по расчетам кабмина, позволит увеличивать доходы федерального бюджета на 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

СУХУМ, 3 июл — Sputnik. Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Два года одного налога: что не так с НДС

Предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченных при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

"Решение по НДС — это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом", — заявил журналистам председатель бюджетного комитета Андрей Макаров, отметив, что в первую очередь средства пойдут на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты.

По его словам, представители бизнеса, с которыми он встречался накануне, просили, чтобы те наработки, которые были сделаны в течение полутора лет по налоговому режиму и улучшению налогового администрирования, были приняты в пакете.

Законопроект также сохраняет на постоянной основе действующую ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в размере 22%. Одновременно с этим предлагается сохранить и так называемый "хвост" — ставку взноса в 10% на зарплаты сверх установленной предельной величины.