Чтоб и сладкий, и полезный: в Роскачестве рассказали как выбрать арбуз

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Масштабное исследование арбузов с российских прилавков проведет Роскачество, сообщает РИА Новости. Эксперты сравнят ранние и поздние ягоды, продающиеся как в магазинах, так и "у дороги". Пока что специалисты рассказали, как по внешним данным выбрать самую спелую и вкусную ягоду.

При покупке стоит остерегаться слишком больших плодов. Оптимальный вес арбуза — 5-6 кг. Слишком маленький плод может оказаться несладким. В огромных арбузах велика вероятность наличия вредных веществ. Как их распознать без специального прибора? Для этого потребуется разрезать плод. При наличии пестицидов и нитратов мякоть будет иметь желтоватые или белые прожилки. Это говорит о большой концентрации нежелательных веществ в арбузе.

Дыня или арбуз: что полезнее>>

Спелый плод должен иметь сухой хвостик. При постукивании по нему рукой образуется глухой звук, а при сдавливании — легкий треск. Наличие желтого пятна на кожуре свидетельствует о том, что арбуз дозревал на поле в естественных условиях.

Для употребления в пищу необходимо покупать только целые арбузы без повреждений. Перед тем, как разрезать плод, его следует хорошо обмыть в проточной воде. Соблюдение правил гигиены позволит не только насладиться вкусом арбуза, но и избежать негативных последствий в виде расстройства кишечника или отравления.

© Fotolia / Volff Роскачество проверило пиво к ЧМ-2018 и назвало лучшее

"Сразу несколько испытательных центров будут проводить мониторинг по расширенной группе данных элементов. Также арбузы будут проверены на наличие пестицидов. Есть распространенное мнение, что после обработки ягод химические вещества частично могут остаться на кожуре и подкорке. Однако стоит сказать, что в мякоть они, как правило, не попадают", — добавили в ведомстве.

Полезный и вкусный: как выбрать арбуз>>

Отмечается, что сейчас арбузы менее сладкие — часто их снимают немного недозревшими, чтобы они дозрели в процессе перевозки, не переспели и не испортились.

Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства России в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян по выбору лучших товаров и услуг. Товарам-победителям Роскачество присуждает российский "Знак качества".