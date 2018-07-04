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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы

Спецдокладчик ООН: санкции против России сильнее всего ударили по ЕС

© Sputnik . Владимир Сергеев
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Спецдокладчик ООН считает, что Россия адаптировалась к санкциям, тогда как наибольшие потери потерпел европейский рынок.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу, заявил в интервью РИА Новости спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Флаг ЕС
© Sputnik . Владимир Астапкович
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Для самой России санкции стали стимулом развивать производство продукции, которую привыкли покупать в Европе, в первую очередь сельхозтоваров. "И когда я был с визитом в Брюсселе, генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка и это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией", — сказал Джазаири.

Теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с новыми требованиями вести свой бизнес в соответствии с законодательством США, считает спецдокладчик ООН.

"Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они — часть цепочки продукции, которая уже глобализирована", — сказал он, добавив, что введенные в том числе против Москвы санкции затрагивают и американских производителей.

"Этот подход устарел. И вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе", — уточнил собеседник агентства.

Логотип саммита G7 в Квебеке, Канада. Архивное фото
© AFP 2018 / Ludovic Marin
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Джазаири также выразил уверенность, что необходимо проводить тщательное исследование влияния санкций не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. По его мнению, такие исследования не проводили при введении санкций против России, которые приняли из политических мотивов.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.




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