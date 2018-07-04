Siri поставила в неудобное положение министра обороны Великобритании

Инцидент произошел во время выступления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Палате общин.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был вынужден прервать свое выступление в Палате общин из-за сработавшего голосового помощника Siri. Уильямсон говорил о борьбе с терроризмом и упомянул арабскую страну. Его смартфон моментально отреагировал.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…" – немедленно отозвалась Siri в его смартфоне.

Глава оборонного ведомства рассмеялся, сказав, что человека редко перебивает его собственный телефон.

Происшествие вызвало смех в зале. Чуть позже министр продолжил выступление, предварительно убрав телефон в карман.