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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон

Siri поставила в неудобное положение министра обороны Великобритании

© AFP 2018 / Oli Scarff
Новости
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Инцидент произошел во время выступления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в Палате общин.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон был вынужден прервать свое выступление в Палате общин из-за сработавшего голосового помощника Siri. Уильямсон говорил о борьбе с терроризмом и упомянул арабскую страну. Его смартфон моментально отреагировал.

"Вот что я нашла в интернете по запросу Сирия. Сирийская демократическая армия, которую поддерживает…" – немедленно отозвалась Siri в его смартфоне.

Глава оборонного ведомства рассмеялся, сказав, что человека редко перебивает его собственный телефон.

Происшествие вызвало смех в зале. Чуть позже министр продолжил выступление, предварительно убрав телефон в карман.

Теги:
парламент, речь, министры, смартфоны, выступления, Великобритания



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