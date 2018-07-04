Самая эффективная: у сборной России на ЧМ чаще удары завершаются голами

По результатам состоявшихся матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России оказалась первой по эффективности ударов, которые завершились голами.

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Сборная России по футболу обогнала все команды Чемпионата мира по футболу по эффективности ударов, сообщает RT.

По результатам состоявшихся матчей 1/8 финала ЧМ сборная России названа лидером по проценту ударов, которые завершились голами.

Так, 35% ударов российских футболистов завершились голами. В четырёх матчах мирового первенства Россия отличилась девять раз.

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Второй командой по показателю эффективности стала сборная Колумбии (22%), которая, к сожалению, проиграла накануне Англии и покинула ЧМ.

Третьей в рейтинге оказалась национальная команда Бельгии (21%)