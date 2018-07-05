Не одной крови: почему не бывает универсальных доноров

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Типов крови на самом деле не четыре, а гораздо больше, и донорская кровь поможет больному, только если с ним совместима.

Почему медицина отказалась от понятия "универсальный донор", что такое резус-фактор и как сейчас делают переливание — в материале РИА Новости.

"Нельзя сказать, сколько именно типов крови. Их очень много, я бы даже сказал, что у каждого человека свой собственный тип, настолько все индивидуально. Но есть клинически значимые классификации: по группе крови, резус-фактору и некоторым другим антигенам", — рассказал Эмин Салимов, врач-трансфузиолог.

В отделе Центра крови Первого МГМУ имени Сеченова ежегодно заготавливают около семи тонн человеческой крови для двух десятков университетских клиник. Донорская кровь, прежде чем попасть в организм пациента и спасти ему жизнь, пройдет через несколько лабораторий, где ее типируют по антигенам, проверят на инфекции, разделят на компоненты — эритроциты, тромбоциты и плазму — и какое-то время подержат в карантине.

В больнице непосредственно перед переливанием врач-трансфузиолог опять протестирует компоненты донорской крови на совместимость с тем, кто ее получит.

От крови ягнят к 4 группам



В XVII веке ученые пытались переливать умалишенным кровь ягнят и телят в надежде, что это излечит их от душевных недугов. Пациенты, как правило, умирали.

В XIX столетии британский врач Джеймс Бланделл решил, что людям следует переливать только человеческую кровь. Больше половины его пациентов скончались в муках, так как он не знал о разных типах кров.

В этом были виноваты красные кровяные тельца — эритроциты. При переливании они могут слипаться и превращаться в сгустки, которые нарушают кровообращение, вызывают обильное кровотечение, затрудняют дыхание, и человек погибает. А могут нормально функционировать, доставляя кислород тканям организма.

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"Наружная клеточная мембрана эритроцита покрыта множеством молекулярных соединений, предопределенных генетически. В частности, среди них бывают особые белки — антигены А и В. Если вам перелили кровь и у пришлых и ваших эритроцитов одинаковый антиген, то все будет хорошо. Если антигены разные, то организм распознает чужие эритроциты и начнет их атаковать", — объясняет Татьяна Бугакова, врач-трансфузиолог.

Красные кровяные тельца, попав под обстрел антителами, слипаются и выпадают в осадок комьями. Впервые такую странную реакцию эритроцитов на сыворотку чужой крови наблюдал в 1900 году австрийский иммунолог Карл Ландштайнер. На основании полученных данных он разделил кровь на три группы: 0 (I), или первую, — на поверхности эритроцитов нет антигенов А и В; А (II), или вторую, — присутствует антиген А; В (III), или третью, — есть антиген В. За это открытие ученый в 1930 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине.

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Четвертая группа крови АВ (IV) — когда на наружной клеточной мембране эритроцитов представлены оба типа антигенов — была описана в 1902 году Альфредом Декастелло и Адриано Штурли.

Способ, которым Ландштайнер в начале ХХ века определял разные группы крови, используется до сих пор. В кабинете для сдачи анализов Центра крови медсестра берет у меня из пальца образцы.

Положительная или отрицательная группа крови — это зависит от того, есть ли на поверхности эритроцитов антиген D, больше известный как резус-фактор. Его тоже открыл Ландштайнер в опытах на макаках-резусах. Отсюда и название.

Если пациенту с отрицательным резус-фактором перелить "положительную" кровь, эритроциты слипнутся, кровообращение нарушится, и человек может погибнуть.

Каждому — свой донор

Кровь, полученную от донора, в центрифуге разделяют на фракции, или слои, — тромбоциты, эритроциты и плазму. Это позволяет избежать при переливании массивного иммунного ответа и, как следствие, серьезных проблем.

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"Раньше было понятие "универсальный донор" — кровь первой отрицательной группы подходит всем. Сегодня — только погруппное переливание и с тестированием на инфекции и совместимость по некоторым антигенам", — подчеркивает Татьяна Бугакова.

Врачи проверяют лишь клинически значимые антигены. По их словам, известно более 250 антигенов групп крови, объединенных в 25 систем.

Зачем так много антигенов



Большинство этих антигенов при переливании не вызывает конфликта между донорскими кровяными клетками и организмом реципиента. Одни из них очень похожи на рецепторы (система Кромер). Другие решают скорее структурные задачи. Скажем, белки-гликофорины (система MNS) отвечают за образование на поверхности эритроцита отрицательного заряда. Электростатическое отталкивание предотвращает самопроизвольное слипание красных кровяных телец.

Некоторые антигены оказывают людям медвежью услугу. Например, малярийные паразиты Plasmodium knowlesi и Plasmodium vivax используют антигены Fya и Fyb (система Даффи), чтобы прикрепиться к эритроциту и проникнуть внутрь клетки. У жителей Западной Африки этих антигенов нет, и они таким образом защищены от опасной болезни. Европейцы же, приехав в Африку, вследствие наличия Fya и Fyb рискуют заразиться этой инфекцией.

Однако, несмотря на доказанную взаимосвязь некоторых болезней и групп крови, точнее, ассоциированных с ними антигенов, ученые сходятся во мнении: гипотеза о возникновении групп крови из-за близкого соседства человека с возбудителями инфекций пока не подтверждена.