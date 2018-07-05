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Автомобиль скорой помощи на улице Москвы.

Бывшая участница "Дома-2" найдена мертвой

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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О смерти 20-летней Полины Лобановой рассказала в своем Instagram ее сестра.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Экс-участница реалити шоу "Дом-2" Полина Лобанова найдена мертвой в ванне в квартире своего знакомого.

О смерти 20-летней девушки рассказала в своем Instagram ее сестра Василиса Денисова, пишет РИА Новости. О причинах смерти родственница не сообщила. Денисова также попросила о материальной помощи, чтобы организовать прощание.

Участник "Дома‐2" Ярослав Чертков, который раньше встречался с Лобановой, сообщил телеканалу "360", что шокирован смертью бывшей возлюбленной.

"Не представляем, что могло ее сподвигнуть на такой поступок. Я не в курсе, что случилось. Она просто отдыхала, а что конкретно произошло, будет известно только после вскрытия", — сказал Чертков.

Ранее, 22 июня, сообщалось о смерти бывшей участницы "Дома-2" Анастасии Тарасюк. Ее тело обнаружили около московского жилого комплекса "Золотые ключи", где она снимала квартиру. По сообщениям СМИ, Тарасюк страдала от депрессии и стояла на учете у нарколога.




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