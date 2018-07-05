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Флаги Китая и США

Китай назвал угрозы США ввести пошлины психологическим террором

© AP Photo. Jacquelyn Martin, Pool
Новости
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США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год, новые пошлины начнут взимать с 6 июля.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Угрозы США ввести повышенные пошлины в отношении Китая и других торговых партнеров являются "психологическим террором", заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает РИА Новости.

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"США в последнее время вновь начали угрожать введением пошлин в отношении китайских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов. Более того, США выступили с подобными угрозами и в отношении других государств и региональных торговых партнеров. Подобный повсеместный психологический террор в торговле с помощью палки таможенных тарифов не соответствует тенденциям современности", — заявил на брифинге Гао Фэн.

Решительности Китая по защите свободной торговли и международного механизма международной торговли будет непоколебима, подчеркнул он.

"Китай будет сообща со всем мировым сообществом решительно противостоять отсталому, вышедшему из моды, малоэффективному протекционизму и политике односторонних действий, будет прилагать максимум усилий для защиты стабильности и устойчивости международной торговой среды", — добавил представитель торгового ведомства Китая.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Новые пошлины на товары из Китая пограничные и таможенные службы США начнут взимать с 6 июля. Китай со своей стороны сразу же объявил, что введет 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.




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