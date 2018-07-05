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Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс

Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

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Новости
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Валентинс Роженцовс, возглавляющий Sputnik Латвия, является гражданином Латвии. В Ригу он прилетел по работе.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил, что был задержан накануне в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов, пишет РИА Новости.

"Вчера в 22:40 в Риге по прилету из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии", — сказал он.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил против использования в государственных СМИ материалов Sputnik. Отмечалось, что "трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда — не в интересах латвийского общества".




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