Глава IFJ о задержании шеф-редактора Sputnik Латвия: посягательство на свободу СМИ

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Президент Международной федерации журналистов IFJ (International Federation of Journalists) Филипп Лерут назвал посягательством на свободу СМИ задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса, сообщает РИА Новости. © Sputnik Шеф-редактора Sputnik Латвия задержали в Риге

"Журналисты не выше закона, но задержание журналиста всегда поднимает вопрос о том, ущемляется свобода прессы или нет. В данном случае протокола не составлялось, и нашему коллеге были заданы вопросы о его деятельности как главного редактора Sputnik Латвия и работе ресурса в Латвии. И хотя задержание на менее чем 12 часов не рассматривается в качестве официального задержания в этой стране, мы не можем рассматривать этот эпизод иначе как попытку запугать журналиста и, таким образом, как посягательство на свободу СМИ", — сказал Лерут РИА Новости, комментируя инцидент.

Пресс-служба Sputnik ранее также прокомментировала задержание шеф-редактора в Риге, отметив, что давление на журналистов стало нормой в Латвии, Литве и Эстонии, где озабочены растущей популярностью Sputnik, представляющих точку зрения, отличную от той, которую в этих странах считают единственно верной.

Как сообщил Роженцовс в четверг РИА Новости, он был задержан в Риге полицией безопасности и отпущен почти через 12 часов, что не считается формальным задержанием в Латвии. По словам журналиста, полицию безопасности интересовала его деятельность на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса.