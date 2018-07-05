Госдума опубликовала данные о размерах пенсий и зарплат депутатов

За первые шесть месяцев 2018 года среднемесячная заработная плата депутата составила 338 тысяч рублей после уплаты налога с учетом болезни и отпусков.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik. Государственная Дума России официально раскрыла размер зарплаты депутатов и доплат, которые они получают к пенсии по старости (инвалидности), сообщает РИА Новости. © Sputnik Бадри Есиава Пенсионная реформа и "дети-маугли": Минсоцтруда Абхазии встретилось с прессой

Доплата к пенсиям парламентариев формируется на основе так называемого "денежного вознаграждения". В этом году оно составляет 84 774 рубля.

Депутатам, которые работали от пяти до десяти лет, положена доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. Те, кто находился на должности более десяти лет, могут рассчитывать на доплату в размере 75% — не менее 63 тысяч рублей.

Спикер нижней палаты Вячеслава Володин объяснил, почему Госдума решила обнародовать эту информацию.

"Эта информация была представлена в связи, в том числе, с тем, что на многих информационных ресурсах придумывают, говоря о том, что это (пенсия депутатов) сотни тысяч рублей. Это не так", — заявил Володин на пленарном заседании.

Сообщается также, что фактическая начисленная среднемесячная заработная плата депутатов ГД за шесть месяцев 2018 года с учетом дней болезни парламентариев и отпусков составила 388,5 тысяч рублей, или 338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога.