Стала известна основная версия расследования в Эймсбери

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия.

СУХУМ, 5 июл —Sputnik. Скотленд-Ярд назвал связь инцидентов в Солсбери и Эймсбери основной версией расследования, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Филиппов Замглавы МВД Британии просит Россию предоставить информацию по инциденту в Солсбери

В полиции заявили, что отравившиеся подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после соприкосновения с загрязненным предметом, однако нельзя с уверенностью сказать, было ли вещество, которым отравились Сергей и Юлия Скрипаль в Солсбери и пара из Эймсбери, из одной партии.

"Военная лаборатория в Портон-Дауне подтвердила, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества "Новичок", — отмечает Скотленд-Ярд.

При этом глава больницы Кара Чарльз-Баркс в Эймсбери ранее заявила, что никто из обратившихся после инцидента в Эймсбери в больницу Солсбери не имел симптомов отравления нервно-паралитическим веществом.

"Тем не менее замглавы (Скотленд-Ярда) Нил Басу подчеркнул накануне важность того, чтобы следствие руководствовалось имеющимися фактами", — отмечается в сообщении британской полиции.

Согласно первоначальному заявлению полиции, при инциденте пострадали местные жители, граждане Великобритании: 44-летняя женщина и 45-летний мужчина.