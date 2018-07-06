Основателя террористической секты "Аум синрике" повесили в Японии

В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, тринадцать человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Экс-главу религиозной секты "Аум Синрике"* Секо Асахару повесили в Японии в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Бывший "военный министр" секты Киехидэ Хаякава, который в 1993 году руководил строительством завода по производству зарина в одном из японских подразделений, и еще пять руководителей организации — Сэйити Эндо, Томомицу Ниими, Масами Цутия, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ были также казнены.

Секту "Аум Синрике"* ("Учение истины АУМ"*) организовал Скко Асахара (Тидзуо Мацумото) в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 до 50 тысяч человек, из них более десяти тысяч — в России.

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В 1994 году адепты секты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, погибли семь человек. В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, тринадцать человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления.

Всего были арестованы около 30 руководителей организации, тринадцати из них, в том числе и Секо Асахаре, вынесены смертные приговоры, которые до сегодняшнего дня не были приведены в исполнение.



* Террористическая организация, запрещенная в России