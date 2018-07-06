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Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года

Погиб дайвер, спасавший детей из пещеры в Таиланде

© AP Photo. Sakchai Lalit
Новости
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Водолаз участвовал в спасении детей из юниорской команды по футболу и ее тренера, которые не могут выбраться из пещеры на севере Таиланда.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовавший в операции по спасению застрявших в пещере Тхам Луанг как доброволец, погиб на обратном пути к выходу из пещеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на капитана Апхакон Юнгкео, командира подразделения боевых пловцов.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", — рассказал офицер.

МЧС России. Архивное фото.
© Sputnik . Руслан Кривобок
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Юнгкео подчеркнул, что спасательная операция продолжится и будут предприняты "все усилия, чтобы вывести детей на поверхность".

Боевые пловцы доставляют в дальние камеры пещеры баллоны с кислородом для поддержания необходимого процента кислорода в составе воздуха пещеры.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались десять дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Теги:
Таиланд



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