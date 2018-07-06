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Переднеазиатский леопард

Четырех леопардов выпустят в дикую природу на Кавказе

© Вестник Кавказа
Новости
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Министерство природных ресурсов и экологии России совместно с Всемирным фондом дикой природы проводит программу по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе.

СУХУМ, 6 июл — Sputnik. Четырех хищников, выращенных в Центре восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, выпустят в дикую природу, сообщает РИА Новости.

Леопард в селе Лыхны
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Леопардов отправят на территорию Кавказского государственного природного заповедника.

"Сейчас уже прошли обучение и подготовку четыре леопарда, которые в скором времени будут выпущены. В ближайшие дни мы узнаем, какое решение примут ученые, где их выпускать — в Кавказском заповеднике или в национальном парке Северной Осетии. Еще у нас в Центре родились котята, и их тоже подключат к программе, они тоже будут выпущены в будущем в дикую природу", — рассказала генеральный директор АНО "Центр сохранения и защиты природы Северного Кавказа" Рената Шюшайте.

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Хищников протестировали на способность охотиться во внешней среде и на реакцию на человека. Двое леопардов проявили интерес к домашним животным. Однако, по словам специалистов, это не мешает их жизни в естественной среде, так как на территории заповедника нет домашней живности.

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Первые переднеазиатские леопарды были выпущены в дикую природу на Кавказе для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Ими стали самцы Ахун, Килли и самка Виктория. Последняя была поймана в абхазском селе Лыхны в ноябре 2017 года и возвращена в Россию. Через три недели после того как ее снова вернули в дикую природу она была найдена мертвой в горах. Сейчас на Кавказе этот вид леопардов практически не встречается и занесен в Красную книгу как вымирающий.




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